Орловцам разрешат голосовать, как на федеральном уровне

В регионе появится возможность отдать свой голос в другом месте.

Депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании приняли ряд законопроектов, которые касаются изменений избирательной системы региона. Главным новшеством стал отказ от института голосования с использованием открепительного удостоверения.

В то же время жители Орловской области получат возможность голосовать, как на федеральном уровне. Речь идет о включении в списки избирателей граждан, у которых нет регистрации по месту жительства, но есть регистрация по месту пребывания.

Соответствующие поправки в первом чтении были внесены в Закон Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». До сих пор такой механизм работал лишь на выборах федерального уровня.

Как следует из пояснительной записки, законопроект был разработан «в связи со значительным количеством граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания». Реализовать новое право в Орловской области можно будет при помощи технологии «Мобильный избиратель».

ИА «Орелград»