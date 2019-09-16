Орловец разобрался со знакомым при помощи ружья

Суд рассмотрел уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело об убийстве было заведено в отношении жителя Троснянского района. Было установлено, что он лишил жизни своего знакомого.

Между ними произошел конфликт. Подсудимый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Спор в свою пользу он решил одним выстрелом – мужчина выстрелил в оппонента из своего охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался.

Государственное обвинение в суде по данному уголовному делу поддержал заместитель прокурора Орловской области Валерий Сергиенко. Суд согласился с его мнением о виновности подсудимого и назначил убийце наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, после чего его ожидает ограничение свободы сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор районного суда еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»