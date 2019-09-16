В ДТП на Наугорском шоссе пострадал подросток

16.9.2019 | 13:50 Новости, Происшествия

Перекресток не поделили два «Ниссана»

Авария произошла 14 сентября в 7:50. 47-летний водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» ехал по Наугорскому шоссе в сторону улицы Картукова. При вороте налево на регулируемом перекрестке в иномарку влетел другой «Ниссан» со стороны улицы Лескова.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан-Кашкай». Девочка получила незначительные травмы и не была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИА «Орелград»

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