В ДТП на Наугорском шоссе пострадал подросток

Перекресток не поделили два «Ниссана»

Авария произошла 14 сентября в 7:50. 47-летний водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» ехал по Наугорскому шоссе в сторону улицы Картукова. При вороте налево на регулируемом перекрестке в иномарку влетел другой «Ниссан» со стороны улицы Лескова.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан-Кашкай». Девочка получила незначительные травмы и не была госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИА «Орелград»