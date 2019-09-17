Клычков спустя два года исполнил поручение Путина

Областные власти утвердили программу развития паллиативной медпомощи.

Правительство Орловской области в лице его руководителя Андрея Клычкова утвердило региональную программу «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». Как следует из текста распоряжения, оно было принято во исполнение подпункта «в» пункта 3 перечня поручений от 28 декабря 2017 года № Пр-2713 по итогам пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 декабря 2017 года.

В рамках реализации программы «будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества паллиативной медицинской помощи (ПМП) в Орловской области, в том числе обезболивания». Одной из главных задач станет повышение доступности лекарственного обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, в том числе наркотическими лекарственными препаратами.

Кроме того, программа предусматривает обеспечение укомплектованности врачами, средним и младшим медицинским персоналом, прошедшим обучение по ПМП, внедрение различных мер стимулирования для них, а также формирование системы внутреннего контроля качества оказания ПМП.

По данным правительства региона, расчетная потребность Орловской области в паллиативной медицинской помощи для взрослых составляет 7 875 человек, для детей — 54 человека. Власти признают, что в 2017-2018 годах государственного задания на оказание паллиативной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому, бюджетным учреждениям здравоохранения Орловской области не выделялось. ПМП детям оказывалась в условиях круглосуточного стационара.

«В амбулаторных условиях лечение болевого синдрома, оказание других видов медицинской помощи детям, нуждающимся в их получении, оказывалась в рамках различных видов медицинской помощи (хирургия, педиатрия и д. р.), — говорится в документе. — В рамках государственного задания на 2019 год запланировано 284 посещения в сфере выездной патронажной службы БУ ОО «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой».

В 2017 году в Орловской области ПМП взрослым в амбулаторных условиях оказывалась в рамках госзадания в объеме 2128 посещения, в 2018 году на эти цели было запланировано 2351 посещение. Сообщается, что запланированные объемы были выполнены.

С 2019 года ПМП взрослым в амбулаторных условиях оказывается в восьми учреждениях: Плещеевской ЦРБ, Городской больнице им. Боткина, Ливенской ЦРБ, Поликлинике № 1, Поликлинике № 2, Поликлиника № 3, Мценской ЦРБ и Новодеревеньковской ЦРБ. Кроме того, с 2019 года в Орловской области действует выездная патронажная служба, действующая на базе восьми указанных учреждений.

ИА «Орелград»