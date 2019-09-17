Орловский заключенный оспорил порядок выдачи сигарет и спичек

Мужчина потребовал компенсацию морального вреда за якобы нарушенные права.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела необычный иск мужчины, поданный к исправительной колонии строгого режима №2. Она базируется в городе Ливны. Истец требовал взыскать с режимного учреждения в его пользу компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее он проиграл процесс в суде Ливенского района и пытался оспорить его на областном уровне.

Как следует из материалов дела, истец с марта 2017 года отбывал наказание в помещении камерного типа ИК-2. По его мнению, сотрудники колонии нарушили его права. В иске указано, что во время прогулки при выдаче сигарет и спичек его каждый день принуждали расписываться за их получение. А в случае отказа сигареты и спички не выдавали.

Суд установил, что истец был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В марте 2017 года его перевели в помещение камерного типа (ПКТ) сроком на шесть месяцев с выводом на работу. Существует ведомственный приказ. Им утвержден перечень вещей, предметов и продуктов питания, которые осужденные могут иметь в ПКТ.

В частности, им выдается по 20 сигарет и одному коробку спичек — под роспись в журнале учета. В случае отказа от росписи осужденного сигареты и спички не выдаются. Истец же настаивал на том, что сигареты и спички обязаны выдавать независимо от росписи за них в журнале.

Интересно, что заключенный оказался прав. Минувшим летом в рамках другого процесса ему удалось добиться признания незаконными действий сотрудников колонии. То есть сигареты и спички действительно должны выдавать независимо от росписи.

Однако в рамках данного процесса суд не нашел основания для взыскания компенсации морального вреда, посчитав, что истец не смог доказать сам факт причинения ему нравственных страданий. Ведь судя по росписям в журнале учета, положенные ему сигареты и спички он получал.

ИА «Орелград»