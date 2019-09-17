Орловское управление культуры возглавила Наталья Крючкова

Ее представили сегодня на планерке в мэрии

Управление культуры администрации Орла возглавила Наталья Крючкова. Сегодня она присутствовала на рабочем совещании Александра Муромского, передает корреспондент «Орелграда».

До администрации Крючкова работала на кафедре режиссуры и мастерства актера ОГИК, который сама окончила в 2002 году. Преподает сценическую речь и актерское мастерство, с 2012 года возглавляет учебный театр «Диагональ».

Крючкова занималась режиссурой и проведением концертных программ, организацией конкурса «Моя Россия», подготовкой эстрадных и вокальных номеров, указано на сайте вуза.

ИА «Орелград»