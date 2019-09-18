Орловское правительство решило подзаработать на «семерке»

18.9.2019 | 11:23 Новости, Общество

Чиновники выставили на торги ВАЗ-21070 2004 года выпуска. 

Приказ о продаже государственного имущества Орловской области был издан профильным департаментом регионального правительства. Он размещен на официальном портале Орловской области. Торги пройдут на электронной площадке. На них выставят только один лот, но какой!

Желающим предлагается приобрести ярко-белый легковой автомобиль модели ВАЗ-21070, изготовленный в 2004 году. В комплекте с ним с молотка пустят аптечку, огнетушитель, аварийный знак, антенну, аккумулятор, пять автошин летних и пять автошин шипованных, пять колесных дисков, а также автоакустику фирмы Pioneer.

Начальная цена лота установлена в сумме 34 352 рубля с учетом НДС. В документации отмечено, что она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости, составленного независимым экспертом. Размер задатка составит 20 процентов от начальной цены лота, то есть 6 870 рублей 40 копеек.

«Шаг аукциона», величина повышения начальной цены, установлен организаторами в размере 5 процентов от начальной цены, что составляет 1 717 рублей 60 копеек.

Добавим, что этот автомобиль чиновники уже дважды выставляли на торги в 2018 году, но никто так и не подал заявок на участие в аукционах. Поэтому они были признаны несостоявшимися.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования