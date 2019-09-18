Орловское правительство решило подзаработать на «семерке»

Чиновники выставили на торги ВАЗ-21070 2004 года выпуска.

Приказ о продаже государственного имущества Орловской области был издан профильным департаментом регионального правительства. Он размещен на официальном портале Орловской области. Торги пройдут на электронной площадке. На них выставят только один лот, но какой!

Желающим предлагается приобрести ярко-белый легковой автомобиль модели ВАЗ-21070, изготовленный в 2004 году. В комплекте с ним с молотка пустят аптечку, огнетушитель, аварийный знак, антенну, аккумулятор, пять автошин летних и пять автошин шипованных, пять колесных дисков, а также автоакустику фирмы Pioneer.

Начальная цена лота установлена в сумме 34 352 рубля с учетом НДС. В документации отмечено, что она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости, составленного независимым экспертом. Размер задатка составит 20 процентов от начальной цены лота, то есть 6 870 рублей 40 копеек.

«Шаг аукциона», величина повышения начальной цены, установлен организаторами в размере 5 процентов от начальной цены, что составляет 1 717 рублей 60 копеек.

Добавим, что этот автомобиль чиновники уже дважды выставляли на торги в 2018 году, но никто так и не подал заявок на участие в аукционах. Поэтому они были признаны несостоявшимися.

ИА «Орелград»