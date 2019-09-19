Суд объяснил, почему Блохина вновь не отстранили от должности

В суде считают, что чиновник не намерен заниматься преступной деятельностью.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский областной суд рассмотрел в апелляции представление прокуратуры на постановление Заводского райсуда. Последнее было вынесено 7 августа 2019 года. Тогда следствие ходатайствовало о временном отстранении от должности руководителя областного департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

В суде апелляционной инстанции прокурор заявил, что «Блохин Д.А., продолжая находиться в занимаемой должности, может оказать давление на свидетелей, с целью дачи ими ложных показаний, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по уголовному делу».

Однако облсуд отказал прокуратуре, поскольку не нашел основания для отстранения высокопоставленного чиновника от должности. Причину пояснила пресс-служба Орловского облсуда. Сообщается, что стороной обвинения судам первой и апелляционной инстанций не были представлены «какие-либо фактические данные, свидетельствующие о том, что Блохин Д.А. намерен заниматься преступной деятельностью с использованием своего должностного положения, окажет давление на свидетелей, находящихся от него в зависимости, и уничтожит доказательства, чем воспрепятствует производству по данному уголовному делу».

«Суд принял во внимание, что с момента деяния, которое явилось основанием для возбуждения уголовного дела, прошел длительный период времени. Обвинение до настоящего времени по возбужденному уголовному делу не сформулировано и никому не предъявлено, — пояснили в пресс-службе. — При этом суду не было представлено доказательств того, что свидетели и иные участники уголовного судопроизводства обращались с заявлением либо иным образом сообщали в правоохранительные органы либо следователю о незаконных действиях, каком-либо давлении со стороны Блохина Д. А.»

Напомним, 29 июля 2019 года в отношении Блохина следователем по особо важным делам СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Его подозревают в том, что еще будучи начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик», он заключил с ООО «МосОблСтрой» госконтракт на реконструкцию Центрального стадиона им. Ленина» в Орле.

По версии следствия, Блохин, вопреки интересам службы, подписал документы на оплату работ, якобы выполненных в полном объеме, что повлекло существенное нарушение законных интересов КУ ОО «Орелгосзаказчик». Ущерб оценивается более чем в 4 миллиона рублей. Кроме того, следствие указывает на то, что полная эксплуатация стадиона оказалась невозможна.

Кстати, в суде, объясняя причины отказа в удовлетворении представления прокуратуры, добавили, что «вся интересующая органы следствия рабочая документация по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина» была изъята и подвергнута экспертному исследованию».

ИА «Орелград»