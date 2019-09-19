В ДТП на «тамбовке» пострадала 82-летняя женщина

19.9.2019 | 12:33 Новости, Происшествия

Она была пассажиркой минивэна, который врезался в тягач

В Орловском районе автомобиль «Фольксваген Транспортер» врезался в тягач с полуприцепом «Вольво». Пострадала 82-летняя женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 18 сентября в 17:05 на 2 км трассы «Орел-Тамбов». «Транспортер», пассажиркой которого была пенсионерка, ехал со стороны Ливен и врезался в попутный грузовик.

«В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения, доставлена в БСМП им. Н.А. Семашко, направлена на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования