В ДТП на «тамбовке» пострадала 82-летняя женщина

Она была пассажиркой минивэна, который врезался в тягач

В Орловском районе автомобиль «Фольксваген Транспортер» врезался в тягач с полуприцепом «Вольво». Пострадала 82-летняя женщина, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 18 сентября в 17:05 на 2 км трассы «Орел-Тамбов». «Транспортер», пассажиркой которого была пенсионерка, ехал со стороны Ливен и врезался в попутный грузовик.

«В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения, доставлена в БСМП им. Н.А. Семашко, направлена на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»