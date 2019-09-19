В Орле собакам запретят самостоятельно ездить в лифтах

Правила выгула домашних питомцев вновь начали редактировать.

Вопрос о терминологии в важном для города документе обсудили члены комитета по ЖКХ Орловского горсовета народных депутатов.

Напомним, ранее был разработан проект правил выгула собак в областном центре. Он вызвал много вопросов, хотя в целом и был одобрен. Теперь парламентарии вернулись к его обсуждению, причем они планируют привлечь и общественность. Планируется, что публичные слушания по этому вопросу состоятся 16 октября.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас прорабатываются очередные поправки. В частности, в проекте документа появилось само определение выгула собак. В предлагаемой редакции так называется «временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев либо лиц, их замещающих, на открытом воздухе вне мест постоянного содержания».

«Кроме того, владельцы четвероногих питомцев должны будут соблюдать свод правил, — сообщили в городском парламенте. — А именно: исключить свободное передвижение собак при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных домов. Обяжут хозяев животных и убирать за своими любимцами».

Выгул собак планируют разрешить на всех городских территориях за исключением школ, детсадов, спортплощадок, кладбищ, мест купания и отдыха у водоемов, а также мест общественного питания. Но эти запреты не будут распространяться на собак-поводырей.

ИА «Орелград»