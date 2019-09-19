Зарплата орловских ученых превысила среднюю по области

В Орловской области исследователи получают более 29 тысяч рублей в месяц.

Таковы данные официальной статистики, которые привел Орелстат. Согласно обнародованным сведениям, в январе-июне 2019 года средняя заработная плата региональных исследователей и разработчиков составила 29 309 рублей в месяц. Этот показатель в отчетном периоде превысил средний уровень оплаты труда в Орловской области на 847 рублей, или на 2,9 процента.

Также сообщается, что всего в регионе научные исследования и разработки проводят 18 организаций, из них почти 48 процентов относятся к сфере обрабатывающих производств. Всего научными исследованиями и разработками в первом полугодии 2019 года в области было занято 708 человек.

На исследования было затрачено 293,4 миллиона рублей. Для сравнения, в январе-июне 2018 года затраты составили 220,7 миллиона. По данным Орелстата, основным источником финансирования в этом году по традиции являются средства федерального бюджета. За счет главной казны страны в Орле было оплачено 56,8 процента всех исследований.

«Из 18 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 11 расположены в областном центре, — добавили в Орелстате. — На их долю приходится 51 процент общего объема затрат».

ИА «Орелград»