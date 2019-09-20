В Орле общественники вытащили из СИЗО предпринимателя

Общественники добились изменения меры пресечения в отношении обвиняемой.

В Орле предпринимателя выпустили из СИЗО при содействии Межрегионального Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Об этом сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Речь идет об учредителе ООО «Топливная компания «АНТ — Ойл плюс» Надежде Тарубаровой. Ранее ее обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ей выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако, рассмотрев резюме конфликта, общественные эксперты пришли к выводу о незаконности избрания такой меры пресечения.

Как пояснили в аппарате уполномоченного, в соответствии с п. 1.1. статьи 108 УПК РФ заключение под стражу не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Кроме того, по мнению общественников, судом не были учтены возраст, состояние здоровья, отсутствие нарушений ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, а также добровольный отказ от заграничного паспорта обвиняемой.

Резолюция общественников была представлена на судебном заседании, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. В результате суд постановил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

ИА «Орелград»