Ольге Пилипенко нашли замену

У социального комитета Орловского горсовета будет новый председатель.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, вакантное место председателя комитета по культуре образованию и социальной политике займет Татьяна Малыгина. Это решение было поддержано на заседании другого профильного комитета — по правовому регулированию местного самоуправления.

Дело в том, что указанный пост ранее занимала Ольга Пилипенко – ректор Орловского государственного университета имени Тургенева. Однако недавно ее статус изменился. Пилипенко выиграла дополнительные выборы, прошедшие 8 сентября, и стала депутатом Госдумы. В соответствии с законом, 10 сентября она подала заявление о сложении с себя полномочий депутата Орловского городского Совета.

«Поскольку Ольга Васильевна являлась председателем профильного комитета, мэром города Василием Новиковым было сделано предложение утвердить вместо выбывшего депутата на это место Татьяну Малыгину, до этого бывшую заместителем председателя комитета», — пояснили в пресс-службе городского парламента.

Окончательно решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании горсовета, которое назначено на 26 сентября.

ИА «Орелград»