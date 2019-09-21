В Ливнах наркотики больше не будут выращивать на улицах

В райцентре создана специальная рабочая группа по борьбе с маком и коноплей.
Администрация Ливен издала постановление о «принятии мер по выявлению и фиксации очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории города». Документ принят «в целях осуществления единой политики в области профилактики наркомании и связанных с ней негативных явлений, а также противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения».
Согласно ему, в райцентре будут бороться с очагами произрастания дикорастущих растений, из которых можно изготовить наркотик. В городе уже создана специальная рабочая группа, которая займется решением этой проблемы. Искать очаги ее члены будут в ходе рейдов по графику.
Также утвержден план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. В частности, местные власти планируют через СМИ предупреждать горожан об ответственности за «непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
Кроме того, мэрия Ливен рекомендовала местной полиции проводить аналогичные рейды ежегодно с мая по октябрь.
ИА «Орелград»