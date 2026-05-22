В Орле экс-гендиректор «Доверия» получил реальный срок

22.5.2026 | 15:27

Бывшего руководителя компании признали виновным в мошенничестве.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дело рассматривал Советский районный суд. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, гражданину вменялись 10 эпизодов.

Орловец, действуя в составе преступной группы, заключал от имени «Доверия» договоры на проведение медосмотров. На деле компания не работала с врачами ряда специализаций и не могла оказывать соответствующие услуги в полном объёме.

Известно, что в группу входили «бенефициарный владелец ООО», ещё одно лицо, которое тоже занимало должность гендиректора, но в другой период, и медицинская сестра. Сообщники незаконно получили по 10 контрактам 2 миллиона 170 тысяч рублей.

В итоге мужчину приговорили к полутора годам колонии общего режима. Медсестре вынесли приговор ранее. Дела других сообщников находятся на рассмотрении.

ИА «Орелград»


