Музалевский взял на контроль решение проблем благоустройства

Спикер областного парламента поможет решить жалобы орловцев.

Целый ряд наболевших проблем был озвучен жителями Орла в ходе личного приема, который провел председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Как пояснили в региональном отделении партии «Единая Россия», секретарем которого является Леонид Музалевский, жалобы в основном касались сферы благоустройства и ЖКХ.

Так, пришедший на прием житель дома №24 по переулку Комсомольскому попросил помочь с благоустройством придворовой территории и установкой нового павильона на остановке общественного транспорта «Трансмаш». Предыдущий был демонтирован.

«Жители Никольского сельского поселения Троснянского района обратились к спикеру облсовета за содействием в строительстве дороги по улице Заречной, а также проведении в населенный пункт водопровода, — сообщили в реготделении «Единой России». — Отмечалось, что в настоящее время в сельском поселении находится 70 жилых домов».

Кроме того, коллективное обращение поступило от жителей «Выгонки». Они просят о проведении срочного ремонта дороги от переулка Южного до пересечения с улицей Лесопильной. Как следует из текста обращения, «огромные ямы и отсутствие ливневок создают на данном участке дороги большое неудобство и опасность в передвижении как пешком, так и на автомобиле».

— Вопросы я взял на личный контроль, по некоторым из них, совместно с представителями городской власти, совершим рабочие выезды на объекты, чтобы на месте оценить предстоящий перечень работ, — отметил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»