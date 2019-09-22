Орловчанка придумала, как сделать регион богаче

Своими мыслями она поделилась со спикером облсовета Леонидом Музалевским.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский провел личный прием граждан.

В частности, он побеседовал с женщиной, которая является кандидатом биологических наук и специалистом в сфере ихтиологии и рыбоводства. Она пришла не с пустыми руками, а принесла разработанную ею «дорожную карту» развития аквакультуры в Орловской области.

«Основываясь на результатах своих исследований, женщина считает, что Орловщина имеет большие возможности для развития отрасли, — пояснили в реготделении «Единой России». — При 5 тысячах га водного зеркала в регионе отдача рыбы составляет порядка 400 тонн, в то время как в Тульской и Курской областях, менее обеспеченных водными ресурсами, этот показатель достигает 4 тысяч тонн, в Белгородской области — 7 тысяч тонн».

Также сообщается, что посетительница изучает состояние аквакультуры Орловской области уже на протяжении пяти лет. Она готова поделиться своими опытом и знаниями и «отдать их на благо развития региона».

ИА «Орелград»