Мэрия Орла купит бюст Жукова и арку Наумовой

Администрация города объявила два необычных тендера.

Власти Орла опубликовали извещения о проведении двух закупок для муниципальных нужд. В первом случае речь идет о приобретении бюста маршала Георгия Жукова. На это из городского бюджета планируется потратить 901 тысячу рублей.

Как следует из конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен, то есть был проведен анализ рынка. Сбор информации о существующих ценах «осуществлялся путем запросов с последующим использованием факсимильной связи, электронной почты и обычной почтой».

Для анализа были взяты ответы троих потенциальных поставщиков. Один из них предложил бронзовый бюст маршала Жукова за 870 тысяч рублей, другой – за 930 тысяч, третий – за 903 тысячи. Чиновники мэрии вывели среднее арифметическое. Из документации также следует, что бюст будет приобретен в рамках реализации программы наказов избирателей, которые они дают депутатам горсовета.

Другой тендер объявлен на поставку и установку архитектурной композиции «Арка Славы им. К.М. Наумовой» по набережной реки Орлик. Композиция должна появиться на улице Левый берег реки Орлик. Приобретение также будет проведено в рамках программы наказов, за арку власти города готовы выложить 650 тысяч бюджетных рублей.

ИА «Орелград»