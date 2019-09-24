Мэрия Орла купит бюст Жукова и арку Наумовой

24.9.2019 | 11:50 Новости, Общество

Администрация города объявила два необычных тендера.

Власти Орла опубликовали извещения о проведении двух закупок для муниципальных нужд. В первом случае речь идет о приобретении бюста маршала Георгия Жукова. На это из городского бюджета планируется потратить 901 тысячу рублей.

Как следует из конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен, то есть был проведен анализ рынка. Сбор информации о существующих ценах «осуществлялся путем запросов с последующим использованием факсимильной связи, электронной почты и обычной почтой».

Для анализа были взяты ответы троих потенциальных поставщиков. Один из них предложил бронзовый бюст маршала Жукова за 870 тысяч рублей, другой – за 930 тысяч, третий – за 903 тысячи. Чиновники мэрии вывели среднее арифметическое. Из документации также следует, что бюст будет приобретен в рамках реализации программы наказов избирателей, которые они дают депутатам горсовета.

Другой тендер объявлен на поставку и установку архитектурной композиции «Арка Славы им. К.М. Наумовой» по набережной реки Орлик. Композиция должна появиться на улице Левый берег реки Орлик. Приобретение также будет проведено в рамках программы наказов, за арку власти города готовы выложить 650 тысяч бюджетных рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования