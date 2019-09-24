Отсидевшему за убийство орловцу запретили публично пить

Суд установил административный надзор за бывшим осужденным.

Как сообщили в Верховском районном суде, удовлетворен административный иск районного отделения УМВД об установлении надзора в отношении местного жителя. Еще в 2007 году мужчина был приговорен к 9 годам лишения свободы за совершенное им убийство. Срок отбывал в исправительной колонии строгого режима. Его освободили в конце 2014 года, а чуть позже он был поставлен на учет в ОМВД России по Верховскому району.

Как следует из иска, в 2019 году бывший заключенный дважды был оштрафован по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ за нарушения против общественного порядка. Учитывая это, а также образ жизни, который ведет экс-заключенный, полиция просила об установлении за ним административного надзора сроком на 3 года до погашения судимости.

Иск был удовлетворен. Мужчине запретили пребывание вне своего жилья с 22 часов до 6 часов утра ежедневно за исключением «случаев производственной необходимости».

Ему также запрещено «посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях» и «посещение мест общественного питания, в которых осуществляется продажа и распитие спиртных напитков».

Нельзя мужчине и выезжать за пределы Орловской области без уведомления органа внутренних дел.

ИА «Орелград»