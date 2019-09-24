В Орле активистам не понравилась школьная форма

Участники проекта «Народный контроль» провели мониторинг одежды для занятий.

Как рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия», активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили, соответствует ли в Орловской области школьная форма требованиям технических регламентов.

Сообщается, что мониторинг стартовал еще в августе. До середины сентября 2019 года активисты посещали торговые точки региона, в которых реализуется детская одежда для занятий. В результате было выявлено более 180 единиц школьной формы, не соответствующей стандартам.

«По всем фактам нарушений мы составили обращения в Роспотребнадзор, а также письма к руководству торговых сетей с требованием устранить выявленные недостатки», — рассказал председатель общественного совета проекта «Народный контроль» в Орловской области Владислав Харчиков.

Напомним, к школьной форме предъявляются весьма жесткие требования, установленные техрегламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Так, текстильные материалы и готовые швейные изделия должны соответствовать требованиям к биологической безопасности, в частности, быть воздухопроницаемыми. Их окраска должна быть устойчива к воздействиям стирки, пота и сухого трения.

«Основное требование к школьной форме — ее рациональность, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. — Она должна, в первую очередь, обеспечить ребенку чувство комфорта и благоприятного микроклимата. Выбирая школьную форму детям, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя и легкость».

ИА «Орелград»