Орловца оштрафовали на 40 тысяч за оскорбление Путина

Андрей Бычков негативно отозвался о президенте под новостью о клещах

Суд в Орле оштрафовал местного жителя Андрея Бычкова на 40 тысяч рублей по скандальной статье об оскорблении власти. Суд посчитал, что мужчина оскорбил президента РФ Владимира Путина и чиновников.

Бычков увидел в соцсетях новость про то, что клещи принесли в регион болезни. Он оставил комментарий о том, что в СССР о клещах не знали, а сейчас Россия «катится все ниже и ниже» благодаря «чиновникам *********». Владимира Путина «и его шайку» Бычков тоже назвал словом, которое в СМИ приводить не стоит.

На комментарий орловца анонимно пожаловались в полицию, сообщает «МБХ Медиа». Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) завел на Бычкова административное дело об «оскорблении человеческого достоинства» президента РФ Владимира Путина.

В суде Бычков не признал вину.

«А почему я ее должен признавать? В стране полный бардак творится. В Орле мост раскуроченный стоит, дороги разбиты, работы нет. Наверное, на хорошую власть не ругались бы?» — ответил он судье.

Его представитель правозащитник Дмитрий Краюхин предложил вызвать в суд потерпевшего – Владимира Путина. Полиция, прокуратура и судья отказали. Краюхин напомнил судье о свободе слова и о том, что граждане не обязаны говорить о президенте только добрые слова. Однако суд принял сторону обвинения.

ИА «Орелград»