Орловская область признана самой небезопасной для детей

Рейтинг опасных для детей регионов озвучила Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала регионы России, которые являются самыми небезопасными для детей. Это Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области.

Такую информацию распространила «Российская газета». По данным издания, рейтинг был сформирован на основе данных анализа, проведенного в рамках акции «Безопасность детства» летом 2019 года.

Исследователи раскрасили карту страны, в результате чего получилось три зоны. Орловская область наряду с вышеназванными регионами угодила в красную зону, читай опасную. Также на карте присутствуют желтая (удовлетворительная) и зеленая (благоприятная) зоны.

«Впрочем, окончательные цифры, по словам Кузнецовой, еще будут уточняться», — пишет «Российская газета».

ИА «Орелград»