Орловские учителя получат по 30 тысяч рублей

Муниципальные премии им назначила горадминистрация.

Глава администрации города Орла Александр Муромский подписал постановление о присуждении премий лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. Средства на это выделены из городской казны в рамках проведения традиционного ежегодного конкурса.

Итоги конкурса подвела специальная экспертная комиссия. Именно она отобрала десять лучших педагогов, который получат относительно весомый материальный бонус. Размер каждой премии составит 30 тысяч рублей. Александр Муромский уже дал поручение финансово-экономическому управлению профинансировать управление образования.

Кроме премий, победители получат почетные грамоты. Отметим, что в список лауреатов включены сотрудники одной орловской гимназии, двух школ, двух лицеев, четырех детских садов и одного Центра детского творчества.

Премиями будут отмечены заслуги учителей информатики и астрономии, изобразительного искусства, биологии, технологии, русского языка и литературы. Награды также получат музыкальный руководитель, учитель-логопед, два педагога дополнительного образования и один старший воспитатель.

Кстати, по данным городского управления образования, на текущий момент в школах Орла открыто 14 вакансий учителей английского языка, 5 — начальных классов, 5 — русского языка, две ставки тьютора и две учителя-логопеда, а также по одной ставке учителей истории, математики, информатики и технологии у мальчиков.

ИА «Орелград»