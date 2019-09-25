Перелыгин встретился с лидером СР Сергеем Мироновым

25.9.2019 | 13:13 Новости, Политика

Они обсудили «мусорную реформу», итальянскую забастовку и фальсификации на выборах

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов встретился с руководителем орловского отделения партии Русланом Перелыгиным, сообщили в пресс-службе эсеров.

«Обсуждались многие актуальные вопросы, в том числе реализация «мусорной реформы» в Орловской области, итальянская забастовка сотрудников станции скорой медицинской помощи, фальсификации на избирательных участках области», — говорится в пресс-релизе.

Миронов взял на контроль жалобу Перелыгина в ЦИК о вбросах на выборах депутата Госдумы от Орловской области. Также лидер эсеров поддержал медиков, которые объявили итальянскую забастовку.

Руслан Перелыгин отметил, что встреча была очень конструктивная:

«Для меня как регионального руководителя важно чувствовать поддержку нашего лидера, Сергея Михайловича Миронова. Работа нашей команды — активно отстаивать интересы граждан во многих непростых ситуациях. Когда мы чувствуем, что за нами стоит Партия и лично её лидер, нам легче преодолевать трудности, добиваться реального результата. Очень надеюсь, что Сергей Михайлович не позволит замять историю с выявленными нами фальсификациями в день голосования».

ИА «Орелград»

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