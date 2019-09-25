Под Орлом в бывших заключенных увидели угрозу для общества

Сразу пятеро жителей Троснянского района попали под суд.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, исковые заявления в суд были поданы в интересах неопределенного круга лиц. Угрозу для общества прокурорские работники увидели в бывших заключенных, не так давно освободившихся из мест лишения свободы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что пятеро таких граждан не прошли амбулаторное профилактическое обследование на выявление и своевременное лечение туберкулеза, который они могли подхватить за решеткой.

Тем самым экс-заключенные нарушили требования законодательства в сфере здравоохранения, что, по мнению надзорного органа, «ставит под угрозу их здоровье и здоровье окружающих»

После проверки прокурор района обратился в суд и потребовал обязать указанных граждан пройти профилактический медицинский осмотр. Все иски были удовлетворены. Решения суда уже вступили в законную силу, их исполнение контролирует прокуратура района.

ИА «Орелград»