Под Орлом в бывших заключенных увидели угрозу для общества

25.9.2019 | 12:57 Новости, Общество

Сразу пятеро жителей Троснянского района попали под суд.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, исковые заявления в суд были поданы в интересах неопределенного круга лиц. Угрозу для общества прокурорские работники увидели в бывших заключенных, не так давно освободившихся из мест лишения свободы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что пятеро таких граждан не прошли амбулаторное профилактическое обследование на выявление и своевременное лечение туберкулеза, который они могли подхватить за решеткой.

Тем самым экс-заключенные нарушили требования законодательства в сфере здравоохранения, что, по мнению надзорного органа, «ставит под угрозу их здоровье и здоровье окружающих»

После проверки прокурор района обратился в суд и потребовал обязать указанных граждан пройти профилактический медицинский осмотр. Все иски были удовлетворены. Решения суда уже вступили в законную силу, их исполнение контролирует прокуратура района.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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