В Орле ФСБ обрубила канал поставки героина из Азии

У подозреваемых изъяли около 1 кг героина

Управление ФСБ по Орловской области раскрыло канал поставки героина из Центральной Азии в Россию, сообщили в ведомстве.

Наркотрафик обеспечивало межнациональное преступное сообщество. Участники группы приехали в Орел с расфасованным героином и были задержаны. У них нашли около 500 доз героина общей массой 900 г. Наркотик должен был отправиться в закладки.

По уголовному делу о сбыте наркотиков двух граждан одной из стран Центральной Азии отправили под стражу, добавили в ФСБ.

ИА «Орелград»