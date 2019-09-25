В Орле ФСБ обрубила канал поставки героина из Азии

25.9.2019 | 11:51 Новости, Общество

У подозреваемых изъяли около 1 кг героина

Управление ФСБ по Орловской области раскрыло канал поставки героина из Центральной Азии в Россию, сообщили в ведомстве.

Наркотрафик обеспечивало межнациональное преступное сообщество. Участники группы приехали в Орел с расфасованным героином и были задержаны. У них нашли около 500 доз героина общей массой 900 г. Наркотик должен был отправиться в закладки.

По уголовному делу о сбыте наркотиков двух граждан одной из стран Центральной Азии отправили под стражу, добавили в ФСБ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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