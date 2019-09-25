В Орле уборщиков для полиции отберут на аукционе

Извещение о проведении аукциона издало городское УМВД.

Сведения о закупке появились на официальном сайте администрации областной столицы. Заказчиком выступает управление МВД России по городу Орла. На электронном аукционе будет разыграно право на уборку служебных помещений этого управления и прилегающей к нему территории.

Заключенный по итогам аукциона контракт будет действовать с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Правда, сам аукцион запланирован на 4 октября. УМВД оплатит услугу за счет федеральных средств. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 373,4 тысячи рублей, причем размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 процентов этой суммы.

К потенциальным участникам торгов предъявлен ряд требований. Это могут быть юридические лица, которые не находятся в процедуре ликвидации или банкротства. У них не должно быть недоимки по налогам и сборам, а также задолженности по иным обязательным платежам в бюджетную систему.

Еще одно важное требование — отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. Здесь имеются в виду случаи, когда представители заказчика «состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями».

Последними могут быть, например, учредители или руководители клининговых фирм, принявших участие в аукционе.

ИА «Орелград»