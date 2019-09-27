В Орле бывших чиновников заставят вернуть «дорожные» деньги

Власти города пригрозили экс-главам УКХ многомиллионными исками

Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, поводом послужили результаты проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой. Она изучила, как «Управление коммунального хозяйства» тратило бюджетные средства, выделенные на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети областного центра в 2017 году и за 10 месяцев 2018 года.

«Еще 30 мая этого года решением горсовета главе администрации было поручено провести служебную проверку в отношении заместителя начальника управления по экономике МКУ УКХ Елены Сидоровой, — пояснили в парламентской пресс-службе. — Кроме того, депутаты отметили необходимость предъявить гражданские иски к виновным лицам, причастным к нанесению ущерба городской казне, и проинформировать народных избранников о мерах, принятых по результатам служебной проверки».

Что касается проверки, то были выявлены финансовые нарушения на 17,351 миллиона рублей. В акте отмечено, что контрактная служба УКХ «не организовала приемку выполненных работ и их оплату, взаимодействие с исполнителями работ по ремонту УДС и претензионную работу по спорным контрактам».

Кроме того, подрядчиков не извещали надлежащим образом о претензиях к качеству выполненных работ. Поэтому при рассмотрении споров в арбитраже суд принимал сторону подрядчиков и взыскивал с заказчика не только оплату контрактов, но и пени и штрафы.

«В результате, городские власти были вынуждены изыскивать дополнительные средства в бюджете на оплату исполнительных листов, — говорят в горсовете. — Таким образом, городской казне был нанесен ущерб в размере 26,5 миллиона рублей».

На сессии замглавы администрации города Евгений Гришин заверил, что иски к бывшим руководителям УКХ будут подготовлены в течение двух недель. Чиновники попытаются взыскать с них сумму ущерба, указанную выше.

ИА «Орелград»