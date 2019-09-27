В Орле двоим взяточникам существенно ужесточили наказание

Коррупционеры отказались платить штраф и угодили в колонию.

Неоплаченный уголовный штраф по коррупционной статье был заменен двоим жителям Орловской области на длительное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

В ведомстве не называют имен осужденных, условно обозначив их как Б. и С. Сообщается, что ранее они были признаны виновными по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Им относительно повезло тогда – их приговорили не к лишению свободы, а к выплате уголовного штрафа. Каждый должен был уплатить в доход государства по 4,2 миллиона рублей. Причем суд предоставил им рассрочку сроком на 60 месяцев.

Было возбуждено два исполнительных производства, которые находились в Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам. Как пояснили в ФССП, должников предупредили, что в случае неуплаты штрафа наказание им могут заменить на более суровое.

«Однако решение суда должники не исполняли, оплатили лишь незначительные части своего долга, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — В связи с тем, что осужденные не соблюдали порядок рассрочки исполнения наказания судебный пристав-исполнитель направил в отношении гражданина Б. и гражданина С. представления о замене наказания в виде уголовного штрафа другим наказанием».

Суд удовлетворил эти требования и заменил гражданину Б. штраф на 7 лет лишения свободы, гражданину С. — на 6 лет и 6 месяцев заключения. Отбывать свое новое наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»