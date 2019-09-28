Глава МВД Владимир Колокольцев приехал в Орел

28.9.2019 | 15:12 Новости, Общество

Он поздравил курсантов ОрЮИ с принятием присяги

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 28 сентября прибыл в Орел, сообщает пресс-служба регионального управления министерства.

Колокольцев посетил церемонию принятия присяги курсантов ОрЮИ. Она состоялась на площади Ленина. Глава полиции попросил курсантов «быть внимательными к людям, справедливыми и честными».

Он также отметил, что Орловский юридический институт отвечает самым высоким требованиям и позволяет готовить мастеров своего дела. Особенно Колокольцев подчеркнул преподавательский состав, в котором работает 11 докторов и 76 кандидатов наук.

В 2019 году в ОрЮИ поступили курсанты из 33 регионов России. Среди первокурсников — 14 золотых медалистов и 5 выпускников суворовских училищ МВД.

  • Отметим, что Колокольцев приехал в Орел второй раз за год. В апреле он посетил сессию областного совета. Министру вручили регалии почетного гражданина Орловской области.
  • С 2007 по 2009 годы Владимир Колокольцев возглавлял управление внутренних дел по Орловской области. И именно отсюда пошел на повышение.
  • Так, в апреле 2009 года он стал первым заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД России, в сентябре того же года был назначен начальником Главного управления внутренних дел по Москве. Ну а на должность министра его назначили 21 мая 2012 года.

ИА «Орелград»

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