Суд не стал арестовывать Артура Шлейхера

28.9.2019 | 11:00 Важное, Новости, Общество

В суде не нашли оснований для заключения бизнесмена под стражу

Железнодорожный райсуд Орла вечером 27 сентября отказал СК в аресте экс-главы ООО «321 ВСУ» Артура Шлейхера, также известного как Артур Саркисов. Напомним, его подозревают в мошенничестве с займом «Орелгортеплоэнерго».

Следователь утверждал, что Шлейхер совершил серьезное преступление, а на свободе он может скрыться, давить на свидетелей или уничтожить улики. Однако суд не увидел доказательств этим доводам.

«Кроме того, с момента совершения деяния, которое ему инкриминируется, прошел длительный промежуток времени, каких либо данных о том, что он в этот промежуток времени оказывал давление на свидетелей или пытался скрыть письменные доказательства, суду не представлено, одна лишь тяжесть обвинения не может являться достаточным основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Шлейхер подтвердил, что каждый раз приезжал к следователю по первому вызову. На этом основании суд и отпустил его из-под стражи.

  • По версии следствия, в марте-июле 2016 года Саркисов договорился о мошенничестве с руководством «Орелгортеплоэнерго». Компания выделила займ в размере 80 млн рублей на достройку социальных объектов, а также на реконструкцию объектов самого «Орелгортеплоэнерго».
  • Неделю назад Шлейхер собрал пресс-конференцию и заявил, что следствие не имеет к нему претензий, а все уголовные дела якобы были закрыты еще в июле. А фамилию он сменил не для того, чтобы скрываться от следствия, а просто взял фамилию матери.
  • При этом в СК заявили «Орелграду», что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще 13 сентября — до пресс-конференции. Шлейхер об этом знал и был вызван на допрос.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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