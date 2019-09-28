Суд не стал арестовывать Артура Шлейхера

В суде не нашли оснований для заключения бизнесмена под стражу

Железнодорожный райсуд Орла вечером 27 сентября отказал СК в аресте экс-главы ООО «321 ВСУ» Артура Шлейхера, также известного как Артур Саркисов. Напомним, его подозревают в мошенничестве с займом «Орелгортеплоэнерго».

Следователь утверждал, что Шлейхер совершил серьезное преступление, а на свободе он может скрыться, давить на свидетелей или уничтожить улики. Однако суд не увидел доказательств этим доводам.

«Кроме того, с момента совершения деяния, которое ему инкриминируется, прошел длительный промежуток времени, каких либо данных о том, что он в этот промежуток времени оказывал давление на свидетелей или пытался скрыть письменные доказательства, суду не представлено, одна лишь тяжесть обвинения не может являться достаточным основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Шлейхер подтвердил, что каждый раз приезжал к следователю по первому вызову. На этом основании суд и отпустил его из-под стражи.

По версии следствия, в марте-июле 2016 года Саркисов договорился о мошенничестве с руководством «Орелгортеплоэнерго». Компания выделила займ в размере 80 млн рублей на достройку социальных объектов, а также на реконструкцию объектов самого «Орелгортеплоэнерго».

Неделю назад Шлейхер собрал пресс-конференцию и заявил, что следствие не имеет к нему претензий, а все уголовные дела якобы были закрыты еще в июле. А фамилию он сменил не для того, чтобы скрываться от следствия, а просто взял фамилию матери.

При этом в СК заявили «Орелграду», что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще 13 сентября — до пресс-конференции. Шлейхер об этом знал и был вызван на допрос.

ИА «Орелград»