Орловская область упустила позиции на мировом рынке

Внешнеторговый оборот региона снизился более чем на 7 процентов.

По данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот Орловской области за январь-июнь 2019 года составил 272,2 миллиона долларов США.

Показатель текущего года на 7,4 процента уступает уровню января-июня 2018 года. По данным таможенников, экспортные поставки Орловской области за отчетный период времени снизились ровно на 7 процентов и составили 115,0 миллиона долларов США. Импортные закупки за это же время снизились на 7,6 процента, а их объем сложился в сумме 157,2 миллиона долларов.

«Доля экспорта во внешнеторговом обороте Орловской области составила 42,2 процента, импорта — 57,8 процентов, — говорится в сообщении. — Осуществление экспортно-импортных операций сложилось с отрицательным сальдо торгового баланса в сумме 42,2 миллиона долларов США».

ИА «Орелград»