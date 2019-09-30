В Маслозаводском переулке размыло дорогу

Водителям предлагают объезжать опасный участок
ГИБДД сообщила об опасности обвала дороги в Маслозаводском переулке Орла. Под проезжей частью размыло грунт.
Инспекторы ограничили движение в районе переезда. Автомобили пропускают в небольших количествах. Ведомство просит водителей по возможности объезжать аварийно опасный участок дороги.
Обвал повредил пешеходную дорожку возле переезда, сообщили в Московской железной дороге. На объекте уже работает ремонтная бригада. На движение поездов обвал грунта не повлиял.
ИА «Орелград»