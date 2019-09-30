В Маслозаводском переулке размыло дорогу

30.9.2019 | 15:48 Важное, Новости, Общество

Водителям предлагают объезжать опасный участок

Фото: «Орлец»

ГИБДД сообщила об опасности обвала дороги в Маслозаводском переулке Орла. Под проезжей частью размыло грунт.

Инспекторы ограничили движение в районе переезда. Автомобили пропускают в небольших количествах. Ведомство просит водителей по возможности объезжать аварийно опасный участок дороги.

Обвал повредил пешеходную дорожку возле переезда, сообщили в Московской железной дороге. На объекте уже работает ремонтная бригада. На движение поездов обвал грунта не повлиял.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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