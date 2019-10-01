В Орле под суд попал кошмар «Пятерочки» и «Магнита»

1.10.2019 | 10:32 Новости, Общество

Молодой человек совершил серию краж из торговой сети.

Как сообщает прокуратура Орловской области, вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении ранее судимого гражданина Якова Селиванова. Дело было рассмотрено судом Ливенского района.

Молодого человека признали виновным в 11 кражах и покушениях на кражу. Он был настоящим кошмаром магазинов торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит».

В прокуратуре области уточнили, что злоумышленник похищал различные товары с прилавков, стоимость которых в каждом случае не превышала 1 тысячи рублей. Опыт у него имелся – ранее этого же человека наказывали по административной статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Возможно, преступник надеялся на небольшое наказание, поэтому и похищал товары на некрупные суммы. Однако количество краж и предыдущий негативный опыт сыграли свою роль. Серийный магазинный вор получил 1 год и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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