Юрий Гордюшин возглавил ТТП Орла

Напомним, Александр Коровин покинул предприятие после 16 лет работы директором

Генеральным директором МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» стал Юрий Гордюшин. Об этом объявил глава администрации Орла Александр Муромский на рабочем совещании 1 октября. Гордюшин вступает в должность с сегодняшнего дня.

На посту главы ТТП Гордюшин сменил Александра Коровина. Он подал в отставку 1 августа после 16 лет работы директором предприятия. Коровин заявил, что «устал воевать за правду».

Справка Юрий Викторович Гордюшин родился 9 августа 1971 года. Окончил Московский институт приборостроения по специальности «Технология машиностроения». С 1994 по 2002 годы работал на предприятии «Электротранс» в должности слесаря-электрика, мастера троллейбусного депо, инженера ПТО троллейбусного депо. На протяжении двух лет, с 2002 по 2004 годы, работал инженером ПТО, а затем — старшим инженером ПТО троллейбусного депо МУП «Орелгорэлектротранс». С 2004 года трудится в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Сперва он занимал должность старшего инженера ПТО, затем — заместителя технического директора, в 2016 году был повышен до технического директора.

ИА «Орелград»