Орловец придумал дочери болезнь и хорошо заработал на этом

Дело о мошенничестве дошло до Железнодорожного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, житель Орла еще в 2015 году обманул жительницу Нижнего Новгорода. Правда, поняла она это лишь несколько лет спустя. Мужчина и женщина были знакомы на протяжении 10 лет. Видимо, поэтому потерпевшая не заподозрила приятеля в том, что тот хочет выманить у нее сбережения.

Орловец позвонил знакомой по мобильнику и сообщил, что его дочь тяжело больна. Якобы у нее обнаружили опухоль на позвоночнике. Она нуждается в лечении, а для этого требуется 150 тысяч рублей. Такую сумму орловец попросил у приятельницы в долг, и она решила ему помочь.

Женщина перевела деньги, но возврата долга не дождалась. Она обратилась за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На стадии расследования было установлено, что мужчина и не собирался отдавать долг.

Более того, его дочь не больна, да и сам мужчина, как выяснилось, не поддерживал с ней отношения на протяжении многих лет и не оказывал ей материальную помощь. Дело дошло до суда. Учитывая обстоятельства — виновник возместил ущерб, — следователь подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, которое было удовлетворено.

Суд постановил уголовное дело в отношении обвиняемого прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги мужчина должен выплатить в течение трех месяцев. Если он этого не сделает, уголовное дело о мошенничестве вновь будет открыто.

ИА «Орелград»