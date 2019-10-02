Жителей Орловского района напугала единая транспортная схема

Тысячи жителей могут остаться без привычных маршрутов.

Как сообщили в администрации Орловского района, главы сельских поселений на специально созванном совещании обсудили так называемую единую транспортную схему. Напомним, что это задумка областных властей. Они пытаются связать в единую транспортную агломерацию Орел и Орловский район.

Проект схемы уже готов, однако на местах он вызвал серьезные нарекания. Есть опасение, что тысячи жителей Орловского района столкнутся с неудобствами. В администрации муниципального образования привели конкретные примеры.

«Так, сейчас на Знаменку ходят четыре маршрута — 352, 445, 354, 456, — сообщили в администрации. — По новой схеме жителям придется пересаживаться в районе магазина «Чайка», к тому же маршрут №352 укорачивается и жители ул. Березовая (а это порядка тысячи человек) могут остаться без удобного и доступного маршрута. Более короткий маршрут №421 не устроит и жителей коттеджного поселка Малая Куликовка, д. Жуковка, если он будет только до Телецентра».

Местные чиновники отметили, что потребуется создание новых разворотных площадок для автобусов, если остановки будут размещены в новых местах.

Кроме того, глава Пахомовского поселения Светлана Елецкая подняла вопрос о сохранении в существующем виде маршрута №354 «Госплемобъединение – институт ЗБК». По ее словам, сейчас интервал движения составляет 15-20 минут. Взамен него предлагается установить интервал в 50 минут. Это может буквально переполнить автобусы. Дело в том, что большинство жителей поселка работают в Орле, а в сам поселок Стрелецкий из Орла приезжают студенты технического колледжа.

«Маршрут № 5 «ТМК Гринн – пос. Булгаковский» в сокращенном виде не позволит жителям трех населенных пунктов Платоновского сельского поселения – д. Малая Булгакова, д. Большая Булгакова, п. Булгаковский, в котором проживают и школьники, — добираться до нужных пунктов назначения», — было отмечено на совещании.

Главы поселений также заявили, что отмена отдельных маршрутов и пересадки в городе «не представляются удобными для большинства жителей». По их мнению, интервал движения утром следует максимально сократить. Поскольку в это время общественный транспорт наиболее востребован. Увеличивать их можно в дневные часы.

«Все предложения по предлагаемой единой схеме транспортного обслуживания в границах города Орла и Орловского района будут направлены для изучения в департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области», — заверили в администрации по итогам совещания.

ИА «Орелград»