Москвичи рассказали, зачем нужны пересадки в новой транспортной схеме Орла

Общественность не вдохновилась и раскритиковала разработку столичных экспертов

В эти минуты в горсовете мэр Орла Василий Новиков и депутат Госдумы Ольга Пилипенко ведут совещание, где происходит активное обсуждение новой транспортной схемы города Орла.

Напомним, компания «Мостранспроект» сделала новую трассировку маршрутной сети Орла. В новой в концепции убраны дублирующие маршруты, увеличено количество транспорта повышенной вместимости. С точки зрения разработчика укороченные маршруты принесут порядок на улицы, так как водители перестанут конкурировать друг с другом, проезжая по одним тем же остановкам. В концепции заложены маршруты подвоза, магистральные маршруты и система пересадочных хабов.

Однако такой подход не вызвал воодушевления у собравшихся депутатов горсовета и представителей общественности. Основными претензиями, прозвучавшими на встрече, стали непроработанность окраинных маршрутов и излишнее количество пересадок.

Нельзя не согласиться с подходом к организации безопасности в новой схеме, однако для ее нормального функционирования требуются значительные финансовые средства на организацию хабов, средства на новый подвижной состав повышенной вместимости. Эти вопросы были заданы на встрече «Мостранспроекту», однако ответ на них был не в компетенции компании. Скорее это вопрос к департаменту строительства и транспорта Орловской области.

На встрече так и не прозвучал ответ на вопрос, для чего ломать старую схему и строить новую.

ИА «Орелград»