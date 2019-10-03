Облсовет потребовал изменить скандальную транспортную схему

Депутаты провели крупное совещание

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский провел совещание, вызванное скандалом вокруг предложенной москвичами новой транспортной схемы в границах Орла и Орловского района.

В начале совещания Музалевский отметил, что ни одну транспортную схему не критиковали так, как эту.

«Наше твёрдое мнение, что в основу любых изменений должно быть положено улучшение жизни граждан, удовлетворение их нужд, улучшение благосостояния и обеспечение комфортного проживания. В областной Совет поступают многочисленные обращения, подтверждающие, что представленная схема не решает ни одну из поставленных задач», — сказал председатель.

Затем против транспортной схемы выступил бизнесмен Игорь Бортников, который давно занимается перевозками в Орле. Он отметил, что в 909 квартал будут ходить всего два маршрута (раньше – 6), на Наугорское шоссе – 4 вместо 14, в «Зареченский» — 2 вместо 7, на улицу Веселую – 1 вместо 6. Есть районы, которых москвичи хотят оставить вообще без транспорта, например, пер. Бетонный.

Глава Орловского района Юрий Парахин подчеркнул, что до больниц и поликлиник люди должны добираться без пересадок. А пересадочные узлы удобны, когда люди меняют транспорт, а не маршрутку на маршрутку, добавил он.

По результатам совещания участники предложили изменить схему с учетом мнения людей и показать его депутатам облсовета.

ИА «Орелград»