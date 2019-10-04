Орел примет два всероссийских турнира по бадминтону

Сегодня об этом сообщил космонавт и глава областной федерации Александр Мисуркин

В Орле пройдут два всероссийских турнира по бадминтону «Встающий на крыло» и «Орленок». Об этом сообщил космонавт, глава областной федерации бадминтона Александр Мисуркин на пресс-конференции 4 октября.

Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября на площадке ТМК «Гринн». В турнире «Встающий на крыло» примут участие юноши и девушки в четырех возрастных группах: до 13, до 15, до 17 и до 19 лет. «Орленок» соберет детей до 11 лет.

«Таким образом мы охватываем все молодое и подрастающее поколение. Для нас это большая честь и большая ответственность. Мы стараемся, готовимся к проведению мероприятий на высоком уровне», — заявил Мисуркин.

Соревнования имеют ранг «три звезды» и являются этапом Первенства России 2019 года. Результаты таких соревнований влияют на рейтинги и состав молодежной сборной страны по бадминтону.

Турнир поддержал строительный холдинг «Орелстрой». «Мы не могли не откликнуться на предложение поддержать соревнования, — рассказала советник председателя совета директоров компании Ольга Дорожок. — «Орелстрой» — социально-ориентированная компания, одна из целей которой — поддержка молодёжи, здоровья и спорта, как его неотъемлемой части».

Помимо соревнований, федерация готовит конкурсы для тренеров, игроков и гостей. По завершении мероприятия состоится концерт рок-группы из Санкт-Петербурга «7 Созвездий». Участников и гостей поприветствует экипаж Международной космической станции.

ИА «Орелград»