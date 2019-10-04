Стало известно, когда в Орле пройдет большой субботник

Власти определились с датами генеральной уборки города.

Администрация Орла издала постановление о проведении санитарно-экологического месячника и субботника в городе. Собственно, месячник формально уже стартовал – с 1 октября. Соответственно, завершится он 31 октября. Что касается общегородского субботника, то он назначен на 19 октября.

Территориальным районным управлениям администрации города уже предписано организовать «работу по санитарной очистке территорий». Кроме того, на период экологического месячника будет ужесточен контроль. Районным административным комиссиям поручено организовать «работу по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения Правил благоустройства и санитарного содержания».

Перечня территорий, которые войдут в план генеральной уборки областного центра, еще нет. Он будет утвержден после сбора информации с мест, этот процесс продлится до 11 октября.

По традиции основная нагрузка во время субботника ляжет на управление городского хозяйства и транспорта администрации города и муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

ИА «Орелград»