Суд отказался закрывать дело о ДТП на встречке

Облсуд оставил без изменения обвинительный приговор водителю.

Как сообщили в Мценском районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником ДТП. Авария произошла весной 2019 года в центре Мценска.

Было установлено, что подсудимый двигался на своем автомобиле. На нерегулируемом перекрестке он повернул налево — с главной дороги на второстепенную. Однако при этом «проявил преступное легкомыслие» — не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении легковому автомобилю.

В результате произошло столкновение. Водитель встречного автомобиля получил тяжелые травмы. Виновник согласился в суде с предъявленным ему обвинением и просил суд вынести обвинительный приговор без судебного разбирательства.

Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Приговором Мценского районного суда водителю было назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением на 2 года права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Интересно, что и сторона обвинения в лице потерпевшей – родственницы пострадавшего в аварии водителя, и сторона защиты приговор суда обжаловали в апелляционном порядке в областной суд. Они просили отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Они указали, что в суд первой инстанции дважды подавалось ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она рассказала, что осужденный не только загладил причиненный преступлением вред, но и продолжает оказывать ей помощь.

А вот государственный обвинитель просил оставить приговор суда первой инстанции без изменения. Именно с его мнение согласился суд апелляционной инстанции. Областная коллегия указала, что суд первой инстанции «обоснованно не усмотрел оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон».

ИА «Орелград»