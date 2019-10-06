Орловская героинщица получила немалый срок

6.10.2019 | 18:49 Новости, Общество

Жительница Орловского района проведет за решеткой почти 8 лет.

Как сообщает прокуратура Орловской области, вступил в законную силу приговор Орловского районного суда. Он был вынесен в отношении местной жительницы Дарьи Муравьевой, которую суд признал виновной в незаконном сбыте наркотических средств.

Девушка входила в состав преступной группы. В отношении остальных членов этой группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Муравьеву признали виновной в том, что она незаконно сбыла героин массой 5,23 грамма, что является крупным размером.

«Кроме того, Муравьева пыталась незаконно сбыть героин в крупном размере общей массой 368,33 граммов, — сообщили в прокуратуре региона. — Однако преступный умысел не был доведен до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции».

Наказание могло быть и суровее, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Кстати, поэтому ее дело расследовалось и рассматривалось отдельно от дел других участников группы.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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