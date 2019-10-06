В Нарышкино у стен колонии задержали подозрительных граждан

Молодые люди пытались перебросить через забор мобильники.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в регионе пресечена очередная попытка доставки на территорию режимного учреждения запрещенных предметов.

Произошло это в Урицком районе, где расположена исправительная колония общего режима №5. Сообщается, что на прилегающей к ней территории были задержаны два гражданина. Оба являются уроженцами нашего региона.

«При личном досмотре у них был обнаружен сверток с двумя мобильными телефонами и двумя сим-картами», — пояснили в пресс-службе УФСИН.

По мнению правоохранителей, молодые люди пытались перебросить мобильники на территорию колонии. Теперь им грозит штраф. На место происшествия была вызвана оперативная группа МО МВД России «Урицкий». Полицейские составили на задержанных протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее в Орловской области неоднократно пресекали попытки доставки в колонии мобильных устройств. В двух случаях з\нарушители использовали квадрокоптеры.

Кроме того, подобные «подарки» заключенным нередко пытаются замаскировать. Так, недавно мобильники пытались провезти в колонию в банках с краской. А ранее телефоны были найдены в коробке с тортом.

ИА «Орелград»