В Орле с владельцев яхт потребовали транспортный налог

Более 400 «лодочников» должны расплатиться с государством до 2 декабря.

В Орловской области налог начислен на 435 водных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве уточнили, что речь идет о самых разнообразных плавательных средствах.

Отношения в этой сфере регламентированы законом Орловской области «О транспортном налоге». Так, для катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно установлена ставка налога в размере 25 рублей, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. – 50 рублей.

Ставка для яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно составляет 60 рублей, свыше 100 л.с. — 100 рублей. Дороже всего платить за гидроциклы. Ставка для них составляет 75 рублей и 150 рублей в зависимости от мощности. Платить не надо лишь за весельные лодки и «моторки» с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил.

«На территории Орловской области зарегистрировано 435 водных транспортных средств, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом, — сообщили в УФНС. — Всего орловцам — владельцам водного транспорта было начислено свыше 380 тысяч транспортного налога, уплатить который необходимо не позднее 2 декабря 2019 года».

ИА «Орелград»