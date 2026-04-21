Орловскому соцучреждению вернут плату за электроэнергию

Она начислялась неправильно.

Нарушение выявила прокуратура Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 и 2024 годах «Центр социального обслуживания населения Новодеревеньковского района» заключил с ООО «Орловский энергосбыт» три контракта на поставку электроэнергии. Однако поставщик установил для абонента неверный тариф.

Электроэнергия должна была рассчитываться по тарифу для населения — так как конечными потребителями являлись граждане, проживающие в центре. Прокуратура обратилась в арбитраж, чтобы контракты и сделки признали недействительными и плату за электричество пересчитали.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил требования. Однако «Энергосбыт» попытался оспорить этот вердикт.

Тем не менее Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Теперь оно вступило в силу.

ИА «Орелград»