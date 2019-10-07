В Орловской области массово проверят домашний интернет

В регионе пройдет выборочное «цифровое» наблюдение.

Орловская область в октябре и ноябре текущего года станет участником масштабного всероссийского наблюдения. Как сообщили в Орелстате, оно будет выборочным. Мероприятие связано с «вопросами использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей».

«Результаты обследования ИКТ предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, для проведения межрегиональных и межстрановых сопоставлений, а также предоставления данных в международные организации для расчета индексов и рейтингов стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий», — пояснили в Орелстате.

В целом по стране наблюдение охватит 64 тысячи домохозяйств. Кстати, все адреса были выбраны случайным образом. В Орловской области обследованию подлежат 764 домохозяйства. Из них 392 расположены в городской местности (города Орел, Ливны и Мценск, а также поселки Знаменка, Глазуновка, Кромы и Нарышкино).

Кроме того, 372 домохозяйства находятся в сельской местности: Кромской, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Сосковский, Свердловский и Урицкий районы. Добавим, что обследование пройдет в два этапа: с 14 по 20 октября и с 11 по 17 ноября.

«Выборочное наблюдение проводится путем личного опроса интервьюерами членов домашних хозяйств, попавших в выборку, — пояснили в Орелстате. — Интервьюеры – представители Орелстата, проходят обучение и перед проведением опроса обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

Также сообщается, что на период проведения опросов домохозяйств полиция усилит охрану общественного порядка в регионе.

ИА «Орелград»