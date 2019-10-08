Коршунов назвал условие внедрения скандальной транспортной схемы Орла

Она невозможна без единого проездного билета

Начальник УГИБДД по Орловской области Александр Коршунов заявил, что новую транспортную схему Орла и Орловского района нужно принимать только при условии введения единого проездного билета, который позволил бы людям свободно пересаживаться. По мнению Коршунова, люди возмущаются, видя количество пересадок, которые им придется совершать.

«[В Москве] человек сел с этим билетом, купил на месяц и, не вылезая, машет им и машет. Сколько бы он пересадок ни делал, он ничего не теряет. Если этого не будет в Орле, то схема работать не будет. Люди просто выйдут на улицы. А сегодня она работать не может, потому что у нас порядка 40 перевозчиков — кому платить, куда? Мы отправили письма, чтобы разобрались с этими вопросами», — сказал Коршунов на пресс-конференции.

ИА «Орелград»