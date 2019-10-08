Под Орлом женщина ударила гостью ножом за отказ уходить

8.10.2019 | 14:02 Новости, Происшествия

В Ливнах обращен к исполнению приговор о покушении на убийство.

Как сообщили в Ливенском районном суде, уголовное дело по статье 105 УК РФ «покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку» было заведено на жительницу поселка Долгое. Она пыталась лишить жизни свою приятельницу, причем повод оказался малозначительным.

В мае 2019 года женщины засиделись допоздна, они вместе распивали спиртное. Поздним вечером хозяйка дома предложили разойтись. Однако гостья, находившаяся в изрядном опьянении, отказалась уходить. Она хотела заночевать у подруги.

Гостья, вероятно, и не могла сама уйти. Она упала на пол в кухне. Тогда хозяйка начала хлестать ее руками по щекам, пытаясь привести в чувство. Поскольку это не помогло, женщина буквально выволокла подругу сначала на лестничную площадку, а затем, по ступеням, на улицу из подъезда и оставила на газоне за углом дома.

Подруга нецензурно высказалась в ее адрес. Здесь-то, как посчитали следствие и суд, у хозяйки квартиры и возник умысел на убийство. Она сбегала к себе и вернулась с кухонным ножом, которым нанесла один удар в шею своей жертве. К счастью, пострадавшая осталась жива.

Подсудимую наказали лишением свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования