Под Орлом женщина ударила гостью ножом за отказ уходить

В Ливнах обращен к исполнению приговор о покушении на убийство.

Как сообщили в Ливенском районном суде, уголовное дело по статье 105 УК РФ «покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку» было заведено на жительницу поселка Долгое. Она пыталась лишить жизни свою приятельницу, причем повод оказался малозначительным.

В мае 2019 года женщины засиделись допоздна, они вместе распивали спиртное. Поздним вечером хозяйка дома предложили разойтись. Однако гостья, находившаяся в изрядном опьянении, отказалась уходить. Она хотела заночевать у подруги.

Гостья, вероятно, и не могла сама уйти. Она упала на пол в кухне. Тогда хозяйка начала хлестать ее руками по щекам, пытаясь привести в чувство. Поскольку это не помогло, женщина буквально выволокла подругу сначала на лестничную площадку, а затем, по ступеням, на улицу из подъезда и оставила на газоне за углом дома.

Подруга нецензурно высказалась в ее адрес. Здесь-то, как посчитали следствие и суд, у хозяйки квартиры и возник умысел на убийство. Она сбегала к себе и вернулась с кухонным ножом, которым нанесла один удар в шею своей жертве. К счастью, пострадавшая осталась жива.

Подсудимую наказали лишением свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»