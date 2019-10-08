Стало известно, когда в Орле молодым учителям помогут с ипотекой

Областные власти определились со сроками исполнения госпрограммы.

Правительство Орловской области утвердило программу стимулирования социального жилищного строительства. В ее состав включена подпрограмма «Предоставление государственной поддержки молодым учителям государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций Орловской области, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Впрочем, условия вряд ли обрадуют молодых педагогов. Дело в том, что объем финансирования подпрограммы составляет всего 60 миллионов рублей. Несмотря на то, что старт подпрограмма официально возьмет в 2020 году, деньги начнут выделять из областного бюджета только в 2023 году. Ежегодно до 2025 года предполагается выделять по 20 миллионов.

Не исключено, что к тому времени изменится не только программа, но и сменится власть в регионе. Что касается условий, то они предусматривают субсидирование первоначального взноса ипотечного кредита. Право на это получат молодые, в возрасте до 35 лет включительно, учителя государственных и муниципальных школ.

Размер субсидии не может превышать 20 процентов от установленной договором приобретения стоимости жилого помещения или объекта долевого строительства. Порядок выделения средств был установлен постановлением правительства Орловской области от 30 октября 2014 года № 334 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки молодым учителям для выплаты в полном объеме первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа)».

Как следует из паспорта программы, субсидирование призвано привлечь в орловские школы молодых талантливых педагогов и создать им условия и стимулы для профессионального развития и карьерного роста.

ИА «Орелград»